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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Хартберг
Рапид - Хартберг: обзор матча 13 августа 2023
Рапид
13.08.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Хартберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Хартберг
90'
+8
Желтая карточка
R. Sallinger
Желтая карточка
Й. Ауэр
90'
+4
79'
Замена
M. Steinwender
️️️️
М. Энтруп
Желтая карточка
Л. Кверфельд
78'
Желтая карточка
М. Зайдль
74'
Замена
Й. Ауэр
️️️️
М. Морман
73'
Замена
Н. Саттльбергер
️️️️
М. Освальд
69'
Замена
М. Зайдль
️️️️
П. Грайль
69'
46'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
Д. Фризер
Замена
Т. Шик
️️️️
О. Штрунц
46'
35'
Желтая карточка
Ю. Хайль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
55
Ненад Цветкович
ЦФ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
15
Ibane Bowat
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
27
Кристоф Ланг
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
17
Усман Диаките
ЦФ
9
Максимилиан Энтруп
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
13
Торстен Шик
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
18
Маттиас Зайдль
ЦП
9
Fally Mayulu
ЦФ
Хартберг
44
Harald Postl
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
18
Sam Schutti
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
2-4-1-3
1
Хедл
14
Кверфельд
5
Морман
3
Косцельник
19
Кюн
5
Кершбаум
28
Освальд
18
Грайль
9
Бургшталлер
17
Штрунц
55
Цветкович
4-1-3-2
1
2
Компош
15
23
Кайнц
16
Пфайфер
28
Хайль
28
Фризер
27
Ланг
10
Прокоп
9
Энтруп
17
Диаките
5
Морман
23
Ауэр
23
Ауэр
5
Морман
17
Штрунц
13
Шик
13
Шик
17
Штрунц
28
Освальд
24
Саттльбергер
24
Саттльбергер
28
Освальд
18
Грайль
18
Зайдль
18
Зайдль
18
Грайль
9
Энтруп
15
15
9
Энтруп
28
Фризер
15
Провиденсе
15
Провиденсе
28
Фризер
Остались в запасе
Рапид
Хартберг
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
9
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
44
Harald Postl
ВР
18
Sam Schutti
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
9
Fally Mayulu
ЦФ
Остались в запасе
44
Harald Postl
ВР
18
Sam Schutti
ЦЗ
8
Christoph Urdl
ЦП
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Рапид - Хартберг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
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