Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сергей Шестаков - статистика

Завершил карьеру
12 апреля 1990 (36), Ладыжин
#7 | Нападающий
180 см | 70 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЛНЗ
22
3
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
ЛНЗ
1 : 0
24.05.2024
Ворскла
71' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
2 : 0
19.05.2024
Заря
70' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Колос
1 : 3
13.05.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Александрия
1 : 2
21.04.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
ЛНЗ
1 : 0
15.04.2024
Верес
62' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Рух
1 : 0
01.04.2024
ЛНЗ
64' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
ЛНЗ
1 : 2
23.03.2024
Минай
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
ЛНЗ
1 : 1
12.03.2024
Днепр-1
1' - 84'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Харьков
1 : 1
08.03.2024
ЛНЗ
46' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Полесье
0 : 1
01.03.2024
ЛНЗ
66' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
ЛНЗ
0 : 3
23.02.2024
Кривбасс
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
1 : 3
03.12.2023
ЛНЗ
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
0 : 0
25.11.2023
ЛНЗ
1' - 90'
59'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Заря
1 : 2
12.11.2023
ЛНЗ
1' - 90'
6'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
04.11.2023
Колос
1' - 82'
20'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
ЛНЗ
3 : 0
29.10.2023
Оболонь
84' - 90'
56'
80'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
3 : 0
21.10.2023
ЛНЗ
1' - 75'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
ЛНЗ
0 : 0
07.10.2023
Александрия
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Верес
0 : 0
30.09.2023
ЛНЗ
68' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
ЛНЗ
2 : 4
23.09.2023
Динамо К
66' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
ЛНЗ
2 : 1
17.09.2023
Рух
68' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Днепр-1
0 : 0
03.09.2023
ЛНЗ
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
ЛНЗ
1 : 2
18.08.2023
Полесье
Был в запасе
88'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Кривбасс
2 : 0
13.08.2023
ЛНЗ
56' - 90'
Главные новости
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
3
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
10
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
2
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
7
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Назван футболист «Зенита», который не показывает даже 50% от своих навыков
13:45
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+