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Николай Милинчану
Статистика
Николай Милинчану - статистика
Завершил карьеру
1 августа 1992 (34), Кишинев
#20 | Нападающий
189 см
Молдова
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Греция. Суперлига 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАС
13
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 17 тур
ОФИ
1 : 1
08.01.2022
ПАС
1' - 90'
Греция. Суперлига, 16 тур
ПАС
1 : 0
04.01.2022
Ионикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 15 тур
Панатинаикос
2 : 0
19.12.2021
ПАС
1' - 86'
Греция. Суперлига, 14 тур
ПАС
0 : 4
15.12.2021
ПАОК
1' - 71'
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАС
1 : 2
27.11.2021
АЕК
1' - 46'
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
0 : 5
20.11.2021
ПАС
1' - 63'
35'
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС
3 : 0
06.11.2021
Панетоликос
1' - 90'
37'
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАС
1 : 1
31.10.2021
Астерас
1' - 76'
Греция. Суперлига, 7 тур
Аполлон Смирнис
1 : 0
23.10.2021
ПАС
1' - 46'
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС
1 : 2
17.10.2021
Олимпиакос
1' - 76'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
1 : 1
27.09.2021
ОФИ
1' - 78'
22'
Греция. Суперлига, 3 тур
Ионикос
0 : 0
23.09.2021
ПАС
46' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
ПАС
1 : 0
18.09.2021
Панатинаикос
86' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАОК
0 : 1
12.09.2021
ПАС
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