Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Греция. Суперлига 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Греция. Суперлига 2020/2021 Швейцария. Суперлига 2020/2021 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015