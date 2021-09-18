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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Панатинаикос
ПАС - Панатинаикос: обзор матча 18 сентября 2021
ПАС
18.09.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Панатинаикос
5'
М. Гардавски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - Панатинаикос
Замена
Н. Милинчану
️️️️
А. Мендес Морейра
86'
Желтая карточка
М. Салиакас
84'
Желтая карточка
М. Гардавски
80'
79'
Замена
Ф. Македа
️️️️
Карлитос
79'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
М. Витал
Замена
S. Siontis
️️️️
З. Карахалиос
70'
70'
Замена
С. Паласиос
️️️️
А. Канталапьерда
70'
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
Маурисио
Желтая карточка
Ю. Лодыгин
61'
61'
Желтая карточка
Карлитос
56'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Р. Лундквист
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
П. Конде
42'
Желтая карточка
П. Конде
37'
22'
Желтая карточка
З. Шарлия
ГОЛ! 1:0!
М. Гардавски
Пас отдал
Х. Хосе Переа
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
99
Педро Конде
ЦФ
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
43
Марвин Персман
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
10
Матеус Витал
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Карлитос
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
20
Николай Милинчану
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
28
Факундо Санчес
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
2-2-5
12
Лодыгин
6
Карахалиос
2
Салиакас
25
Гардавски
28
Домингес
4
Каргас
9
Переа
33
43
Персман
5
Эррамуспе
3-1-2-4
1
Диудис
27
Коцирас
4
Фран Велес
31
Шарлия
8
Маурисио
10
Витал
21
Перес
27
Хуанкар
10
Канталапьерда
10
Лундквист
10
Карлитос
Мендес Морейра
20
Милинчану
20
Милинчану
Мендес Морейра
6
Карахалиос
22
22
6
Карахалиос
99
Конде
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
99
Конде
10
Канталапьерда
34
Паласиос
34
Паласиос
10
Канталапьерда
10
Витал
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
10
Витал
8
Маурисио
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
8
Маурисио
10
Лундквист
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
10
Лундквист
10
Карлитос
9
Македа
9
Македа
10
Карлитос
Остались в запасе
ПАС
Панатинаикос
64
Василиос Сулис
ВР
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
14
Сотирис Александропулос
ЦП
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
Остались в запасе
14
Сотирис Александропулос
ЦП
91
Альберто Бриноли
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча ПАС - Панатинаикос
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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