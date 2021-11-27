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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - АЕК
ПАС - АЕК: обзор матча 27 ноября 2021
ПАС
27.11.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 11 тур
1 : 2
Завершен
АЕК
5'
Р. Эррамуспе (П)
9'
Н. Амрабат
90'
Е. Шахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - АЕК
90'
ГОЛ! 1:2!
Е. Шахов
Желтая карточка
Х. Хосе Переа
88'
Замена
Э. Пантелакис
️️️️
J. Schneider
84'
79'
Замена
Е. Шахов
️️️️
П. Манталос
79'
Замена
Л. Рота
️️️️
К. Мишелен
69'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
С. Цубер
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
F. Brener
69'
60'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
Д. Шиманьски
Желтая карточка
F. Brener
52'
50'
Желтая карточка
Д. Шиманьски
Замена
А. Лолис
️️️️
Н. Милинчану
46'
33'
Желтая карточка
О. Враньеш
Желтая карточка
З. Карахалиос
10'
9'
ГОЛ! 1:1!
Н. Амрабат
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Эррамуспе
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
20
Николай Милинчану
ЦФ
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
43
Марвин Персман
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
7
Дарко Йевтич
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
2-1-5
12
Лодыгин
6
Карахалиос
2
Салиакас
28
Домингес
43
Персман
9
Переа
33
0
4
Каргас
4-5-1
23
Станкович
22
Мишелен
24
Митоглу
5
Мохаммади
22
Враньеш
20
Манталос
39
Амрабат
4
Шиманьски
8
Симойш
7
Цубер
21
Араухо
33
6
Пантелакис
6
Пантелакис
33
20
Милинчану
11
Лолис
11
Лолис
20
Милинчану
0
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
0
22
Мишелен
12
Рота
12
Рота
22
Мишелен
20
Манталос
28
Шахов
28
Шахов
20
Манталос
4
Шиманьски
17
Ансарифард
17
Ансарифард
4
Шиманьски
7
Цубер
99
Гарсия
99
Гарсия
7
Цубер
Остались в запасе
ПАС
АЕК
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
7
Дарко Йевтич
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
7
Дарко Йевтич
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Аргириос Янникис
Статистика матча ПАС - АЕК
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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