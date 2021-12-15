Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - ПАОК
ПАС - ПАОК: обзор матча 15 декабря 2021
ПАС
15.12.2021, среда, 18:15
Греция. Суперлига, 14 тур
0 : 4
Завершен
ПАОК
31'
Я. Куртич (П)
63'
Я. Куртич
68'
Д. Аугусто
89'
Ч. Акпом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - ПАОК
89'
Желтая карточка
Ч. Акпом
89'
ГОЛ! 0:4!
Ч. Акпом
Пас отдал
Д. Бисесвар
Замена
A. Triadis
️️️️
J. Schneider
84'
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
83'
74'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Я. Куртич
Желтая карточка
А. Лолис
72'
Замена
А. Лолис
️️️️
А. Лиасос
71'
Замена
S. Siontis
️️️️
М. Гардавски
71'
Замена
F. Brener
️️️️
Н. Милинчану
71'
68'
ГОЛ! 0:3!
Д. Аугусто
Пас отдал
Я. Куртич
65'
Замена
С. Ингасон
️️️️
Х. Анхель Креспо
63'
ГОЛ! 0:2!
Я. Куртич
Пас отдал
А. Живкович
60'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Т. Мург
59'
Желтая карточка
Т. Мург
55'
Желтая карточка
Э. Михай
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Куртич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
2
Манолис Салиакас
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
25
Михаэль Гардавски
ЦП
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
43
Марвин Персман
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
0
A. Triadis
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
14
Мариос Цаусис
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
28
Карол Свидерски
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
1-2-5
12
Лодыгин
2
Салиакас
28
Домингес
25
Гардавски
43
Персман
33
20
Милинчану
8
Лиасос
4
Каргас
4-5-1
1
Пасхалакис
2
Лирацис
4
Михай
15
Креспо
17
Сидклей
14
Живкович
5
Циггарас
99
Мург
8
Аугусто
27
Куртич
29
Акпом
33
0
0
33
25
Гардавски
22
22
25
Гардавски
20
Милинчану
0
0
20
Милинчану
8
Лиасос
11
Лолис
11
Лолис
8
Лиасос
15
Креспо
15
Ингасон
15
Ингасон
15
Креспо
27
Куртич
22
Шваб
22
Шваб
27
Куртич
99
Мург
21
Бисесвар
21
Бисесвар
99
Мург
Остались в запасе
ПАС
ПАОК
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
12
Живко Живкович
ВР
14
Мариос Цаусис
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
14
Мариос Цаусис
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча ПАС - ПАОК
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
Новости команд
Все
ПАС
ПАОК
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
2023.10.29 23:52
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
2023.10.20 23:16
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
2021.03.21 00:50
6
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
2021.01.20 20:50
7
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
2020.01.20 22:17
3
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+