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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - ПАС
Панатинаикос - ПАС: обзор матча 19 декабря 2021
Панатинаикос
19.12.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 15 тур
2 : 0
Завершен
ПАС
54'
Маурисио
69'
Ф. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - ПАС
Замена
С. Александропулос
️️️️
Маурисио
90'
86'
Замена
А. Лолис
️️️️
J. Schneider
86'
Замена
А. Лиасос
️️️️
Н. Милинчану
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
С. Паласиос
80'
76'
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
Х. Хосе Переа
73'
Замена
F. Brener
️️️️
М. Гардавски
ГОЛ! 2:0!
Ф. Санчес
Пас отдал
Л. Вильяфаньес
69'
Замена
М. Витал
️️️️
Карлитос
67'
Замена
Ф. Македа
️️️️
А. Канталапьерда
67'
ГОЛ! 1:0!
Маурисио
54'
53'
Желтая карточка
М. Гардавски
36'
Желтая карточка
Х. Хосе Переа
6'
Желтая карточка
М. Салиакас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
28
Факундо Санчес
ЦФ
10
Карлитос
ЦФ
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
20
Николай Милинчану
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
43
Марвин Персман
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
0
A. Triadis
ЦФ
2-1-1-5
91
Бриноли
4
Фран Велес
4
Шенкевельд
8
Маурисио
21
Перес
34
Паласиос
27
Хуанкар
19
Вильяфаньес
10
Канталапьерда
10
Карлитос
2-2-5
12
Лодыгин
2
Салиакас
6
Карахалиос
25
Гардавски
28
Домингес
33
6
Пантелакис
4
Каргас
43
Персман
9
Переа
8
Маурисио
14
Александропулос
14
Александропулос
8
Маурисио
10
Карлитос
10
Витал
10
Витал
10
Карлитос
10
Канталапьерда
9
Македа
9
Македа
10
Канталапьерда
34
Паласиос
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
34
Паласиос
20
Милинчану
8
Лиасос
8
Лиасос
20
Милинчану
25
Гардавски
0
0
25
Гардавски
33
11
Лолис
11
Лолис
33
9
Переа
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
9
Переа
Остались в запасе
Панатинаикос
ПАС
1
Сократис Диудис
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
A. Triadis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
1
Сократис Диудис
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
A. Triadis
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Панатинаикос - ПАС
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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