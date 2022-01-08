Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - ПАС
ОФИ - ПАС: обзор матча 08 января 2022
ОФИ
08.01.2022, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
ПАС
90+3'
A. Nabi
54'
Х. Хосе Переа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - ПАС
ГОЛ! 1:1!
A. Nabi
90'
+3
Замена
A. Nabi
️️️️
М. Мельядо
90'
84'
Желтая карточка
А. Мендес Морейра
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Л. Фелипе Гальегос
73'
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
М. ван Дуйнен
61'
Замена
Д. Тораль
️️️️
Х. Анхель Нейра
61'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
К. Цилианидис
60'
54'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хосе Переа
Желтая карточка
К. Балояннис
31'
Желтая карточка
Х. Анхель Нейра
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
2
Манолис Салиакас
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
43
Марвин Персман
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
ПАС
27
Калеб Станко
ЦП
7
Panagiotis Triadis
ЦП
0
A. Triadis
ЦФ
2-4-4
24
Ватерман
58
Пасалидис
18
Яннулис
38
Балояннис
29
Мельядо
8
Гальегос
10
Нейра
29
ван Дуйнен
2
Вурос
19
Цилианидис
7
Лабру
1-1-5
64
Сулис
2
Салиакас
28
Домингес
0
9
Переа
20
Милинчану
20
Мендес Морейра
8
Лиасос
10
Нейра
21
Тораль
21
Тораль
10
Нейра
19
Цилианидис
18
Де Гузман
18
Де Гузман
19
Цилианидис
29
ван Дуйнен
17
Дурмишай
17
Дурмишай
29
ван Дуйнен
29
Мельядо
10
10
29
Мельядо
8
Гальегос
9
Кастаньос
9
Кастаньос
8
Гальегос
Остались в запасе
ОФИ
ПАС
32
Dimitris Sotiriou
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
77
Bruce Kamau
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
27
Калеб Станко
ЦП
7
Panagiotis Triadis
ЦП
0
A. Triadis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
77
Bruce Kamau
ЦФ
Остались в запасе
27
Калеб Станко
ЦП
7
Panagiotis Triadis
ЦП
0
A. Triadis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча ОФИ - ПАС
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
Новости команд
Все
ОФИ
ПАС
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
10:39
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
10:39
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
2023.10.29 23:52
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
2023.10.20 23:16
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
2021.03.21 00:50
6
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
2021.01.20 20:50
7
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
2020.01.20 22:17
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+