Олег Мозиль - статистика
#37 | Вратарь
|Имя
|Олег
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Мозиль
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|182
|Вес
|67
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Олег
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Мозиль
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|182
|Вес
|67
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Черноморец
|1:1
|Металлист 1925
|Украина. Премьер-лига, 17 тур
|27.02.2023
|1' - 56'
|Александрия
|3:3
|Металлист 1925
|Украина. Премьер-лига, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист 1925
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|27.02.2023
|1' -56'
|Александрия (Александрия)
|3:3
|Металлист 1925 (Харьков)
|13.11.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|87'
|28.10.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:3
|Заря (Луганск)
|23.10.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|30.09.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:0
|Колос (Ковалевка)
|11.09.2022
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|03.09.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|3:2
|Ворскла (Полтава)