Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Олег Мозиль - статистика

7 апреля 1996 (30)
#1 | Вратарь
182 см | 67 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Харьков
22
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Харьков
1 : 2
25.05.2024
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Харьков
3 : 2
19.05.2024
Полесье
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Черноморец
3 : 0
12.05.2024
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
3 : 2
04.05.2024
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Кривбасс
3 : 0
28.04.2024
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Харьков
1 : 1
22.04.2024
Оболонь
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Харьков
1 : 1
15.04.2024
Днепр-1
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Колос
1 : 1
07.04.2024
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Заря
2 : 1
31.03.2024
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Харьков
1 : 4
16.03.2024
Рух
Был в запасе
90'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Харьков
1 : 1
08.03.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Минай
2 : 0
02.03.2024
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Харьков
2 : 4
25.02.2024
Динамо К
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Динамо К
4 : 2
07.12.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Шахтер
2 : 0
03.12.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Верес
4 : 2
25.11.2023
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Полесье
2 : 1
11.11.2023
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Харьков
2 : 1
05.11.2023
Черноморец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Ворскла
1 : 1
29.10.2023
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Оболонь
1 : 0
08.10.2023
Харьков
1' - 80'
80'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Днепр-1
1 : 0
02.10.2023
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Харьков
0 : 0
24.09.2023
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Харьков
2 : 1
15.09.2023
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Рух
1 : 1
03.09.2023
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Харьков
1 : 0
19.08.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Александрия
1 : 0
05.08.2023
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Харьков
1 : 2
29.07.2023
Шахтер
1' - 90'
Главные новости
Назван 2-й кандидат на замену Альбе в «Ростове»
12:39
Кузяев нашел новый клуб в РПЛ
12:10
4 клуба из топ-5 лиг заинтересовались российским игроком ЦСКА
11:57
Аршавин сказал, кто выиграет гонку бомбардиров в РПЛ
11:46
2
ФотоСамые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
11:37
3
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
ФотоТоп-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
3
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
5
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
4
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+