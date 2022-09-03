Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Олег Мозиль - статистика

    #37 | Вратарь
    Имя Олег
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Мозиль
    Команда Металлист 1925
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 182
    Вес 67
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Черноморец 1:1 Металлист 1925 Украина. Премьер-лига, 17 тур
    27.02.2023 1' - 56' Александрия 3:3 Металлист 1925 Украина. Премьер-лига, 6 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11