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Карлос Тропи
Статистика
Карлос Тропи - статистика
Завершил карьеру
12 мая 1995 (31), Валенсия
#35 | Полузащитник
173 см | 69 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Валенсия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
0 : 1
13.05.2016
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
02.04.2016
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
1 : 1
05.12.2015
Барселона
88' - 90'
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