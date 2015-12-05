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    Карлос Тропи - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Карлос
    Фамилия Тропи
    Команда Валенсия
    Состав Молодежный
    Родной город Валенсия
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 мая 1995 (27 лет)
    Рост 173
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валенсия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2016 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    02.04.2016 Был в запасе Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    05.12.2015 88' -90' Валенсия (Валенсия) 1:1 Барселона (Барселона)
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