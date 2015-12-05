Карлос Тропи - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Тропи
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|173
|Вес
|69
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Тропи
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Валенсия
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|173
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2016
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|02.04.2016
|Был в запасе
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|05.12.2015
|88' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Барселона (Барселона)