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Рафаэль Гальвес
Статистика
Рафаэль Гальвес - статистика
Завершил карьеру
20 мая 1993 (33), Кордоба
#16 | Полузащитник
190 см | 81 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
3 : 0
25.04.2015
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 1
02.03.2015
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
0 : 2
22.02.2015
Реал
74' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эйбар
0 : 1
16.02.2015
Эльче
90' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эльче
1 : 0
18.01.2015
Леванте
79' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Эльче
1 : 2
21.12.2014
Малага
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