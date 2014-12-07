Ронни Маркос - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Ронни
|Фамилия
|Маркос
|Команда
|Рид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ольденбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|174
|Вес
|67
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Ронни
|Фамилия
|Маркос
|Команда
|Рид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ольденбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|174
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гамбург
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.03.2015
|18' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|0:0
|Боруссия (Дортмунд)
|28.02.2015
|70' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:1
|Гамбург (Гамбург)
|14.02.2015
|1' -57'
|Бавария (Мюнхен)
|8:0
|Гамбург (Гамбург)
|07.02.2015
|1' -78'
|Гамбург (Гамбург)
|2:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|04.02.2015
|1' -90'
|Падерборн (Падерборн)
|0:3
|Гамбург (Гамбург)
|31.01.2015
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|0:2
|Кельн (Кельн)
|20.12.2014
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Гамбург (Гамбург)
|16.12.2014
|1' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|0:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|13.12.2014
|1' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|0:0
|Гамбург (Гамбург)
|07.12.2014
|1' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|2:1
|Майнц (Майнц)
|29.11.2014
|1' -90'
|Аугсбург (Аугсбург)
|3:1
|Гамбург (Гамбург)
|23.11.2014
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|2:0
|Вердер (Бремен)