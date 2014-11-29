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Аугсбург - Гамбург
Аугсбург - Гамбург: обзор матча 29 ноября 2014
Аугсбург
29.11.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Гамбург
50'
Х. Алтынтоп
62'
Р. Бобадилья
70'
П. Верхаг (П)
45+1'
Р. ван дер Ваарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Гамбург
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Грин
Желтая карточка
А. Рахман Баба
89'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Р. Бобадилья
89'
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
Х. Алтынтоп
85'
75'
Замена
Ю. Грин
️️️️
Р. ван дер Ваарт
71'
Замена
П. Ласогга
️️️️
Н. Мюллер
ГОЛ с пенальти! 3:1!
П. Верхаг
70'
69'
Желтая карточка
Э. Гётц
ГОЛ! 2:1!
Р. Бобадилья
Пас отдал
А. Рахман Баба
62'
ГОЛ! 1:1!
Х. Алтынтоп
Пас отдал
Н. Джурдич
50'
49'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
А. Руднев
35'
Замена
Клебер
️️️️
Х. Вестерманн
Замена
Н. Джурдич
️️️️
Т. Матавж
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Ронни Маркос
ЛЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Гамбург
30
Александер Брунст
ВР
3
Клебер
ЦЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
4-3-1-2
13
Маннингер
21
Баба
2
Верхаг
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
17
Вернер
10
Байер
8
Фойлнер
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
9
Матавж
3-2-2-1-2
33
Дробны
5
Джуру
22
Озтрзолек
16
Вестерманн
39
Гётц
3
Маркос
9
Мюллер
85
Бехрами
8
ван дер Ваарт
9
Руднев
26
Гуайда
7
Алтынтоп
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
35
Эссвайн
35
Эссвайн
25
Бобадилья
9
Матавж
28
Джурдич
28
Джурдич
9
Матавж
16
Вестерманн
3
Клебер
3
Клебер
16
Вестерманн
8
ван дер Ваарт
37
Грин
37
Грин
8
ван дер Ваарт
9
Мюллер
10
Ласогга
10
Ласогга
9
Мюллер
Остались в запасе
Аугсбург
Гамбург
13
Саша Мельдерс
ЦФ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
30
Каюби
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
30
Александер Брунст
ВР
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
13
Саша Мельдерс
ЦФ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
30
Каюби
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Аугсбург - Гамбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Аугсбург Арена
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