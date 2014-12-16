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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Штутгарт
Гамбург - Штутгарт: обзор матча 16 декабря 2014
Гамбург
16.12.2014, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Штутгарт
42'
Ф. Кляйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Штутгарт
Замена
З. Штибер
️️️️
Клебер
90'
77'
Желтая карточка
А. Глоушек
77'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
М. Харник
72'
Замена
Т. Вернер
️️️️
А. Максим
Замена
Т. Арслан
️️️️
В. Бехрами
72'
66'
Желтая карточка
М. Харник
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
66'
53'
Красная карточка
Г. Нидермайер
Замена
М. Гуайда
️️️️
П. Ласогга
45'
+1
42'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кляйн
Пас отдал
А. Максим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Ронни Маркос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Гамбург
30
Александер Брунст
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
34
Константин Рауш
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
4-3-1-2
33
Дробны
3
Маркос
2
Дикмайер
3
Клебер
5
Джуру
9
Мюллер
90
Холтби
85
Бехрами
8
ван дер Ваарт
9
Руднев
10
Ласогга
3-2-3-1
26
Ульрайх
17
Кляйн
32
Баумгартль
5
Швааб
2
Сакаи
5
Нидермайер
21
Ромеу
4
Гентнер
44
Максим
22
Харник
10
Ласогга
26
Гуайда
26
Гуайда
10
Ласогга
3
Клебер
10
Штибер
10
Штибер
3
Клебер
85
Бехрами
30
Арслан
30
Арслан
85
Бехрами
44
Максим
11
Вернер
11
Вернер
44
Максим
22
Харник
10
Гинчек
10
Гинчек
22
Харник
Остались в запасе
Гамбург
Штутгарт
30
Александер Брунст
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
1
Торстен Киршбаум
ВР
34
Константин Рауш
ЛП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
34
Константин Рауш
ЛП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Гамбург - Штутгарт
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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