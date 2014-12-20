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Шальке-04 - Гамбург
Шальке-04 - Гамбург: обзор матча 20 декабря 2014
Шальке-04
20.12.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Гамбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Гамбург
81'
Желтая карточка
Клебер
Желтая карточка
М. Хегер
69'
Замена
Л. Сане
️️️️
Т. Барнетта
65'
Замена
К. Айхан
️️️️
К. Фукс
46'
42'
Желтая карточка
В. Бехрами
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Клебер
ЦЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Макс Майер
АП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Лерой Сане
ПВ
Гамбург
30
Александер Брунст
ВР
3
Ронни Маркос
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
3-4-1-2
1
Ферманн
28
Сантана
3
Аого
5
Хеведес
28
Фукс
6
Хегер
33
Нойштедтер
2
Учида
10
Барнетта
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
4-4-2
33
Дробны
39
Гётц
22
Озтрзолек
5
Джуру
3
Клебер
85
Бехрами
9
Мюллер
8
Ирачек
90
Холтби
9
Руднев
26
Гуайда
28
Фукс
23
Айхан
23
Айхан
28
Фукс
10
Барнетта
10
Сане
10
Сане
10
Барнетта
Остались в запасе
Шальке-04
Гамбург
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Макс Майер
АП
33
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
30
Александер Брунст
ВР
3
Ронни Маркос
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Марсель Соботтка
ЦП
7
Макс Майер
АП
33
Сидней Сэм
ПП
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
3
Ронни Маркос
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Шальке-04 - Гамбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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