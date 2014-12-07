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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Майнц
Гамбург - Майнц: обзор матча 07 декабря 2014
Гамбург
07.12.2014, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
32'
Клебер
54'
Р. ван дер Ваарт (П)
89'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Майнц
Замена
М. Гуайда
️️️️
П. Ласогга
90'
+4
Замена
Г. Качар
️️️️
А. Руднев
90'
89'
ГОЛ! 2:1!
С. Оказаки
Пас отдал
Ю. Малли
Замена
Т. Арслан
️️️️
Р. ван дер Ваарт
83'
Желтая карточка
А. Руднев
77'
66'
Замена
Х. Самперио
️️️️
К. Чжа-Чеол
66'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Ф. Джуричич
55'
Замена
Э. Сото
️️️️
Ж. Диас
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. ван дер Ваарт
54'
ГОЛ! 1:0!
Клебер
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Ронни Маркос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Гамбург
30
Александер Брунст
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
4-3-1-2
33
Дробны
3
Маркос
2
Дикмайер
3
Клебер
5
Джуру
90
Холтби
9
Мюллер
8
Ирачек
8
ван дер Ваарт
9
Руднев
10
Ласогга
3-3-2-1-1
1
Кариус
15
Диас
4
Новески
16
Белл
18
Бросински
14
Баумгартлингер
33
Пак Чжу-Ху
10
Ку Чжа-Чеол
30
Гайс
31
Джуричич
30
Оказаки
10
Ласогга
26
Гуайда
26
Гуайда
10
Ласогга
9
Руднев
20
Качар
20
Качар
9
Руднев
8
ван дер Ваарт
30
Арслан
30
Арслан
8
ван дер Ваарт
10
Ку Чжа-Чеол
29
Самперио
29
Самперио
10
Ку Чжа-Чеол
15
Диас
19
Сото
19
Сото
15
Диас
31
Джуричич
10
Малли
10
Малли
31
Джуричич
Остались в запасе
Гамбург
Майнц
30
Александер Брунст
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
1
Стефанос Капино
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
39
Эштон Гётц
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Гамбург - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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