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Симоне Эдера
Статистика
Симоне Эдера - статистика
Завершил карьеру
9 января 1997 (29)
#20 | Нападающий
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торино
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2 : 2
22.01.2021
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0 : 0
16.01.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0 : 3
03.01.2021
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
1 : 1
23.12.2020
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 1
20.12.2020
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
3 : 1
17.12.2020
Торино
45' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2 : 3
12.12.2020
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 1
05.12.2020
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
4 : 2
22.11.2020
Торино
85' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
0 : 0
08.11.2020
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 2
04.11.2020
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
3 : 4
01.11.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
3 : 3
23.10.2020
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
2 : 3
18.10.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
2 : 4
26.09.2020
Аталанта
Был в запасе
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