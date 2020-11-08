Симоне Эдера - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Эдера
|Команда
|Порденоне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 1997 (26 лет)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Симоне
|Фамилия
|Эдера
|Команда
|Порденоне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 1997 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торино
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2021
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|2:2
|Торино (Турин)
|16.01.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Специя (Ла Специя)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:3
|Торино (Турин)
|23.12.2020
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Торино (Турин)
|20.12.2020
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|17.12.2020
|45' -90'
|Рома (Рим)
|3:1
|Торино (Турин)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:3
|Удинезе (Удине)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:1
|Торино (Турин)
|22.11.2020
|85' -90'
|Интер (Милан)
|4:2
|Торино (Турин)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Кротоне (Кротоне)
|04.11.2020
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:2
|Торино (Турин)
|01.11.2020
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:4
|Лацио (Рим)
|23.10.2020
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:3
|Торино (Турин)
|18.10.2020
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:3
|Кальяри (Кальяри)
|26.09.2020
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:4
|Аталанта (Бергамо)