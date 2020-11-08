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    Симоне Эдера - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Симоне
    Фамилия Эдера
    Команда Порденоне
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 января 1997 (26 лет)
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.01.2021 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 2:2 Торино (Турин)
    16.01.2021 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Специя (Ла Специя)
    03.01.2021 Был в запасе Парма (Парма) 0:3 Торино (Турин)
    23.12.2020 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:1 Торино (Турин)
    20.12.2020 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Болонья (Болонья)
    17.12.2020 45' -90' Рома (Рим) 3:1 Торино (Турин)
    12.12.2020 Был в запасе Торино (Турин) 2:3 Удинезе (Удине)
    05.12.2020 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:1 Торино (Турин)
    22.11.2020 85' -90' Интер (Милан) 4:2 Торино (Турин)
    08.11.2020 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Кротоне (Кротоне)
    04.11.2020 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:2 Торино (Турин)
    01.11.2020 Был в запасе Торино (Турин) 3:4 Лацио (Рим)
    23.10.2020 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:3 Торино (Турин)
    18.10.2020 Был в запасе Торино (Турин) 2:3 Кальяри (Кальяри)
    26.09.2020 Был в запасе Торино (Турин) 2:4 Аталанта (Бергамо)
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