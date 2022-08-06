Ненад Адамович - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Ненад
|Фамилия
|Адамович
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1989 (34 года)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Ненад
|Фамилия
|Адамович
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1989 (34 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Неман
|14
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -24'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|06.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|30.10.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|24.10.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|15.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Неман (Гродно)
|09.10.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|18.09.2022
|62' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:1
|Неман (Гродно)
|04.09.2022
|60' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|06.08.2022
|1' -56'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:2
|Неман (Гродно)
|16.07.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|90'
|03.07.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|74'
|25.06.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|29.05.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|22.05.2022
|1' -72'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Неман (Гродно)