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Фелипе Гедоз
Статистика
Фелипе Гедоз - статистика
Завершил карьеру
12 июля 1993 (33)
#10 | Нападающий
177 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Бельгия. Плей-офф 2015/2016
Бельгия. Про-Лига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брюгге
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Брюгге
0 : 2
07.12.2016
Копенгаген
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Лестер
2 : 1
22.11.2016
Брюгге
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Порту
1 : 0
02.11.2016
Брюгге
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Брюгге
1 : 2
18.10.2016
Порту
79' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Копенгаген
4 : 0
27.09.2016
Брюгге
79' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Брюгге
0 : 3
14.09.2016
Лестер
78' - 90'
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