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    Фелипе Гедоз - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Фелипе
    Фамилия Гедоз
    Команда Витория
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 июля 1993 (29 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.12.2016 1' -90' Брюгге (Брюгге) 0:2 Копенгаген (Копенгаген)
    22.11.2016 Был в запасе Лестер (Лестер) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    02.11.2016 Был в запасе Порту (Порту) 1:0 Брюгге (Брюгге)
    18.10.2016 79' -90' Брюгге (Брюгге) 1:2 Порту (Порту)
    27.09.2016 79' -90' Копенгаген (Копенгаген) 4:0 Брюгге (Брюгге)
    14.09.2016 78' -90' Брюгге (Брюгге) 0:3 Лестер (Лестер)
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