Фелипе Гедоз - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Гедоз
|Команда
|Витория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Гедоз
|Команда
|Витория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2016
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|22.11.2016
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|02.11.2016
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|1:0
|Брюгге (Брюгге)
|18.10.2016
|79' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:2
|Порту (Порту)
|27.09.2016
|79' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:0
|Брюгге (Брюгге)
|14.09.2016
|78' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:3
|Лестер (Лестер)