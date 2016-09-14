Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брюгге - Лестер
Брюгге - Лестер: обзор матча 14 сентября 2016
Брюгге
14.09.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
0 : 3
Завершен
Лестер
5'
М. Олбрайтон
29'
Р. Марез
61'
Р. Марез (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Лестер
Желтая карточка
Р. Вормер
90'
90'
Желтая карточка
Л. Ульоа
81'
Замена
Д. Грей
️️️️
Р. Марез
Замена
Ф. Гедоз
️️️️
Х. Искьердо
78'
70'
Замена
А. Муса
️️️️
Д. Варди
Замена
Й. Фоссен
️️️️
А. Диаби
63'
62'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
И. Слимани
61'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Р. Марез
Желтая карточка
Л. Бутель
60'
Замена
Б. Пулен
️️️️
Б. Энгелс
53'
48'
Желтая карточка
И. Слимани
Желтая карточка
Б. Энгелс
35'
29'
ГОЛ! 0:2!
Р. Марез
Желтая карточка
Т. Симонс
28'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Олбрайтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
16
Людовик Бутель
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
3
Тимми Симонс
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ПП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-4-1-1
16
Бутель
28
Де Бок
16
ван Рейн
4
Денсвил
3
Энгелс
3
Симонс
17
Пина
25
Вормер
20
Ванакен
21
Искьердо
5
Диаби
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
23
Эрнандес
5
Морган
6
Хут
12
Амарти
28
Фукс
11
Олбрайтон
4
Дринкуотер
26
Марез
19
Слимани
9
Варди
3
Энгелс
6
Пулен
6
Пулен
3
Энгелс
5
Диаби
9
Фоссен
9
Фоссен
5
Диаби
21
Искьердо
10
Гедоз
10
Гедоз
21
Искьердо
26
Марез
10
Грей
10
Грей
26
Марез
9
Варди
7
Муса
7
Муса
9
Варди
19
Слимани
11
Ульоа
11
Ульоа
19
Слимани
Остались в запасе
Брюгге
Лестер
5
Боли Болинголи
ЛЗ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
5
Боли Болинголи
ЛЗ
89
Себастьян Брюззезе
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Брюгге - Лестер
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Ян Брейдель
Где смотреть матч:
МАТЧ! НАШ СПОРТ
Новости команд
Все
Брюгге
Лестер
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
Вчера, 01:03
5
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
Вчера, 01:03
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+