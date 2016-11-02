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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Брюгге
Порту - Брюгге: обзор матча 02 ноября 2016
Порту
02.11.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
1 : 0
Завершен
Брюгге
37'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Брюгге
88'
Желтая карточка
Клаудемир
86'
Желтая карточка
Р. Вормер
Замена
М. Лаюн
️️️️
Отавио
79'
77'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Уэсли
Замена
Х. Корона
️️️️
Д. Жота
71'
65'
Замена
Х. Ванакен
️️️️
Б. Болинголи
Замена
Р. Невеш
️️️️
Э. Эррера
62'
45'
Замена
Э. Лимбомбе
️️️️
А. Диаби
41'
Желтая карточка
А. Диаби
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
Пас отдал
А. Теллес
37'
Желтая карточка
А. Фелипе
35'
34'
Желтая карточка
С. Денсвил
Желтая карточка
Э. Эррера
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
25
Отавио
АП
16
Эктор Эррера
ПП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Брюгге
16
Людовик Бутель
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
17
Томас Пина
АП
16
Рикардо ван Рейн
ПП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Порту
1
Жозе Са
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Ясин Браими
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
9
Йелле Фоссен
ЦФ
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Касильяс
13
Теллес
18
Фелипе
5
Маркано
2
Перейра
2
Перейра
8
Торрес
16
Эррера
20
Жота
25
Отавио
19
Силва
4-3-1-2
16
Бутель
6
Пулен
27
Коолс
4
Денсвил
5
Болинголи
16
ван Рейн
6
Клаудемир
25
Вормер
17
Пина
7
Уэсли
5
Диаби
20
Жота
17
Корона
17
Корона
20
Жота
25
Отавио
19
Лаюн
19
Лаюн
25
Отавио
16
Эррера
21
Невеш
21
Невеш
16
Эррера
7
Уэсли
21
Искьердо
21
Искьердо
7
Уэсли
5
Диаби
77
Лимбомбе
77
Лимбомбе
5
Диаби
5
Болинголи
20
Ванакен
20
Ванакен
5
Болинголи
Остались в запасе
Порту
Брюгге
1
Жозе Са
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
89
Себастьян Брюззезе
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Порту - Брюгге
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 00:45)
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