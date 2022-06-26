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Флорентен Погба
Новости
Флорентен Погба - новости
Завершил карьеру
19 августа 1990 (36), Конакри
#19 | Защитник
187 см
Гвинея | Франция
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Публикации
Фото
Флорентен Погба подписал контракт с клубом из Индии
2022.06.26 11:31
Флорентен Погба сыграл за «Ригу» Кононова на Кубке ФНЛ
2020.02.16 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
«Атланта Юнайтед» подписал контракт с братом Погба
2019.02.06 09:34
Старший брат Погба продолжит карьеру в МЛС
2019.01.30 11:51
214
Брат Погба: «Поль покинет «МЮ» только ради перехода в «Реал» или «Барселону»
2019.01.25 17:09
2
Видео
Брат Погба хотел уйти с поля во время матча. Одноклубник начал стычку с французом
2018.05.07 20:08
Флорентин Погба выбыл на 3-4 месяца
2017.07.14 10:06
Отец братьев Погба умер в возрасте 79-ти лет
2017.05.12 23:16
6
Видео
Погба поддержал своих братьев танцем
2017.03.20 11:52
6
Поль Погба: «Не каждый день встречаешься с братом на одном поле, поэтому мне очень понравилось»
2017.02.17 03:18
2
Видео
Мать братьев Погба пришла на матч «МЮ» — «Сент-Этьен» в сшитой футболке двух клубов
2017.02.17 00:09
2
Флорентин Погба: «Обменяемся футболками с Полем в конце встречи, и пусть победит лучший»
2017.02.16 09:16
1
Моуринью: «Мать Погба хочет ничью. Но на следующей неделе один из ее сыновей будет грустить»
2017.02.15 21:13
3
Моуринью: «Сент-Этьен» — клуб с историей»
2016.12.12 20:31
1
Лига Европы. Погба принес «Сент-Этьену» победу над «Бейтаром»
2016.08.17 21:44
2
«Марсель» близок к подписанию Погба
2015.07.22 10:12
16
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