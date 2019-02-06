«Атланта Юнайтед» подписал контракт с братом Погба

Защитник Флорентин Погба, брат полузащитника «МЮ» Поля Погба, продолжит карьеру в МЛС. Его пригласил лично главный тренер «Атланты Юнайтед» Франк Де Бур.
Сроки и финансовые условия соглашения не разглашаются.
«Мы рады официально приветствовать Флорентина в нашем клубе. Это физический сильный центральный защитник, который также умеет играть внизу», – сказал вице-президент и технический директор «Атланты» Карлос Боканегра.
- Флорентин являлся свободным агентом с мая 2018 года, последней его командой был клуб высшей лиги Турции «Генчлербирлиги».
- Ранее он выступал за «Сент-Этьен» во французской Лиге 1 и «Седан» в Лиге 2.
- Флорентин в отличие от Поля представляет сборную Гвинеи, где он и родился.