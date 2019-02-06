«Атланта Юнайтед» подписал контракт с братом Погба

Защитник Флорентин Погба, брат полузащитника «МЮ» Поля Погба, продолжит карьеру в МЛС. Его пригласил лично главный тренер «Атланты Юнайтед» Франк Де Бур.

Сроки и финансовые условия соглашения не разглашаются.

«Мы рады официально приветствовать Флорентина в нашем клубе. Это физический сильный центральный защитник, который также умеет играть внизу», – сказал вице-президент и технический директор «Атланты» Карлос Боканегра.