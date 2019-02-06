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    «Атланта Юнайтед» подписал контракт с братом Погба

    Защитник Флорентин Погба, брат полузащитника «МЮ» Поля Погба, продолжит карьеру в МЛС. Его пригласил лично главный тренер «Атланты Юнайтед» Франк Де Бур.
    Сроки и финансовые условия соглашения не разглашаются.

    «Мы рады официально приветствовать Флорентина в нашем клубе. Это физический сильный центральный защитник, который также умеет играть внизу», – сказал вице-президент и технический директор «Атланты» Карлос Боканегра.

    • Флорентин являлся свободным агентом с мая 2018 года, последней его командой был клуб высшей лиги Турции «Генчлербирлиги».
    • Ранее он выступал за «Сент-Этьен» во французской Лиге 1 и «Седан» в Лиге 2.
    • Флорентин в отличие от Поля представляет сборную Гвинеи, где он и родился.

    Источник: Официальный твиттер «Атланты Юнайтед»

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    06.02.2019 09:34
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