Флорентен Погба - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Флорентен
|Фамилия
|Погба
|Команда
|Рига
|Состав
|Основной
|Родной город
|Конакри
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 1990 (32 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Флорентен
|Фамилия
|Погба
|Команда
|Рига
|Состав
|Основной
|Родной город
|Конакри
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 августа 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Этьен
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2017
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|3:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|28.11.2017
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|24.11.2017
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:2
|Страсбур (Страсбур)
|62'
|17.11.2017
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|05.11.2017
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:5
|Лион (Лион)
|29.10.2017
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|0:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)