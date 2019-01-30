Старший брат Погба продолжит карьеру в МЛС

Всем спок САЛАГИ!!
Защитник Флорентин Погба, старший брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, продолжит карьеру в США.
28-летний футболист, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента, в ближайшее время подпишет контракт с клубом «Атланта Юнайтед», победителем минувшего розыгрыша МЛС.
Погба в течение шести лет был футболистом «Сент-Этьена», после чего зимой 2018 года перебрался в турецкий «Генчлербирлиги». Прошедшим летом стороны разорвали контракт.
- Флорентин выступает за сборную Гвинеи.
- Ранее в январе защитник проходил просмотр в «Эльче», но клуб отказался подписывать с ним контракт.