Старший брат Погба продолжит карьеру в МЛС

Защитник Флорентин Погба, старший брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, продолжит карьеру в США.

28-летний футболист, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента, в ближайшее время подпишет контракт с клубом «Атланта Юнайтед», победителем минувшего розыгрыша МЛС.

Погба в течение шести лет был футболистом «Сент-Этьена», после чего зимой 2018 года перебрался в турецкий «Генчлербирлиги». Прошедшим летом стороны разорвали контракт.