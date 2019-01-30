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    Старший брат Погба продолжит карьеру в МЛС

    Защитник Флорентин Погба, старший брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, продолжит карьеру в США.

    28-летний футболист, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента, в ближайшее время подпишет контракт с клубом «Атланта Юнайтед», победителем минувшего розыгрыша МЛС.

    Погба в течение шести лет был футболистом «Сент-Этьена», после чего зимой 2018 года перебрался в турецкий «Генчлербирлиги». Прошедшим летом стороны разорвали контракт.

    • Флорентин выступает за сборную Гвинеи.
    • Ранее в январе защитник проходил просмотр в «Эльче», но клуб отказался подписывать с ним контракт.

    Источник: L'Équipe

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    30.01.2019 11:51
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    Комментарии191
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 февраля 2019, 23:36

      Всем спок САЛАГИ!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 4 февраля 2019, 23:34

      Ну, что, полуночники, пора в душ и на полчаса под ночник с книжкой!!..
      Постельные принадлежности всем выданы!..
      База обозначена!
      Всем спасибо за интересное общение и юмор! До завтра!..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 февраля 2019, 23:34

      Андрей ты уже Всё!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 февраля 2019, 23:14

      Безумец звал вчерашний день,
      Глупец с надеждой верил в завтра.
      И лишь счастливый из людей
      Был кружке чая рад на завтрак... (с)
      Я Кружке чая был не рад
      Был рад любви и утешенью
      Когда чарующий наряд
      Помог избавить от лишений

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 4 февраля 2019, 23:07

      хлопцы, я в отбой...вставать не свет не заря.... всем удачи, думаю до после завтра

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 4 февраля 2019, 23:11

      Я буду рад твоему следующему появлению!..
      Удачной дороги и приятных сновидений!..:))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Project Бабангида 4 февраля 2019, 23:14

      Да Малой слабый ты.
      Все девки высосали!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 4 февраля 2019, 23:22

      неуродился... )

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 февраля 2019, 23:02

      Парни, я тоже на выход. Попробую Ливер посмотреть с "молотобойцами" и в люлю. Базу забью сейчас. Всем приятного общения и до завтра.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 4 февраля 2019, 23:03

      Взаимно, спасибо, Олег!!!
      До завтра!..
      Постараюсь не опоздать на базовое построение!...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 февраля 2019, 22:54

      А Ну ка АНДРЮХИ вскинте Экспромт..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 4 февраля 2019, 23:02

      Безумец звал вчерашний день,
      Глупец с надеждой верил в завтра.
      И лишь счастливый из людей
      Был кружке чая рад на завтрак... (с)

      Радуйся тому, что есть, люби тех, кто тебя любит и заботься о тех, кто в тебе нуждается!..
      Удачи и до завтра!.. Приятных сновидений!!!...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 февраля 2019, 22:48

      Мне надо заканчивать. Всего доброго. Спокойной ночи!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 4 февраля 2019, 22:49

      Спокойной ночи, Саня ! До завтра.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 4 февраля 2019, 22:49

      Спокойной ночи пожелаю Александру
      Хоть не успел здесь раньше никогда..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > zigbert 4 февраля 2019, 22:50

      Необходимость - превыше всего!!!!!
      Снов, покоя, веры в Спартак и крепость российской валюты!..:))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 4 февраля 2019, 22:47

      зигберт (с) - сколько ткани я наткал за свою работу

      подозреваю что землю раза три в это одеяло можно было завернуть...
      или шёлковый путь то марса выложить)
      китайцы всё ещё пыжатся, но на твои показатели не вышли)
      (вопрос не мне , но я встрял Алесс. ты не в обиде?)

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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 4 февраля 2019, 22:49

      Завтра отвечу Андрей.

      7
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 4 февраля 2019, 22:50

      завтра я Сань не смогу ответить... командировка в ростов.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 февраля 2019, 22:47

      Да начинаем понимать, когда люди до конца дочитывают...

      5
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