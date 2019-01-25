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    Брат Погба: «Поль покинет «МЮ» только ради перехода в «Реал» или «Барселону»

    Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Флорентин Погба рассказал, в каких клубах игрок «МЮ» мог бы продолжить карьеру.

    «Если мой брат покинет «Манчестер Юнайтед», есть только три клуба, в которых он сможет улучшить свои качества: «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселона». В «Сити» он переходить не собирается, поэтому он поедет в Испанию – в Барселону или Мадрид.

    Когда он выступал за «Ювентус», Поль мог перейти в «Барселону», но он был полон решимости вернуться в «МЮ».

    Также был вариант с переходом в «Реал», когда его тренировал Зидан. Но у Поля было желание вернуться в Англию», – сказал Флорентин Погба.

    • Поль Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году.
    • В этом сезоне хавбек провел за «МЮ» 26 матчей, забил 10 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Флорентин Погба играет на позиции центрального защитника. Ранее выступал за «Седан», «Сент-Этьен» и «Генчлербирлиги». Сейчас он свободный агент.

    Источник: AS

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    25.01.2019 17:09
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 26 января 2019, 17:26

      Значит никогда....!

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    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 25 января 2019, 18:28

      пусть остается творить историю

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