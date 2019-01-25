Брат Погба: «Поль покинет «МЮ» только ради перехода в «Реал» или «Барселону»

Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Флорентин Погба рассказал, в каких клубах игрок «МЮ» мог бы продолжить карьеру.

«Если мой брат покинет «Манчестер Юнайтед», есть только три клуба, в которых он сможет улучшить свои качества: «Манчестер Сити», «Реал» и «Барселона». В «Сити» он переходить не собирается, поэтому он поедет в Испанию – в Барселону или Мадрид.

Когда он выступал за «Ювентус», Поль мог перейти в «Барселону», но он был полон решимости вернуться в «МЮ».

Также был вариант с переходом в «Реал», когда его тренировал Зидан. Но у Поля было желание вернуться в Англию», – сказал Флорентин Погба.