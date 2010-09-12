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    Мантас Самусевас - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Мантас
    Фамилия Самусевас
    Команда Судува
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 сентября 1978 (44 года)
    Рост 185
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мариуполь 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2010 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    21.11.2010 Был в запасе Днепр (Днепр) 2:0 Мариуполь (Мариуполь)
    13.11.2010 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 2:6 Ворскла (Полтава)
    07.11.2010 Был в запасе Металлург (Донецк) 0:3 Мариуполь (Мариуполь)
    31.10.2010 81' -90' Динамо (Киев) 9:0 Мариуполь (Мариуполь)
    24.10.2010 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 1:4 Металлист (Харьков)
    15.10.2010 90' -90' Таврия (Симферополь) 2:2 Мариуполь (Мариуполь)
    25.09.2010 82' -90' Мариуполь (Мариуполь) 4:2
    17.09.2010 1' -90' Волынь (Луцк) 3:1 Мариуполь (Мариуполь)
    12.09.2010 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 2:3 Карпаты (Львов)
    29.08.2010 46' -90' Шахтер (Донецк) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
    21.08.2010 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 2:2 Арсенал (Киев)
    47'
    13.08.2010 1' -90' Заря (Луганск) 2:2 Мариуполь (Мариуполь)
    26'
    06.08.2010 76' -90' Мариуполь (Мариуполь) 0:0 Металлург (Запорожье)
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