Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Педру Тиба - статистика

Завершил карьеру
31 августа 1988 (38)
#25 | Полузащитник
182 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жил Висенте
25
3
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Эштрела
1 : 0
18.05.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
Жил Висенте
2 : 0
12.05.2024
Фаренсе
80' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Боавишта
1 : 1
04.05.2024
Жил Висенте
82' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
2 : 2
26.04.2024
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Морейренcе
0 : 1
20.04.2024
Жил Висенте
83' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Жил Висенте
0 : 4
12.04.2024
Спортинг
1' - 46'
Португалия. Примейра, 28 тур
Риу Аве
3 : 0
06.04.2024
Жил Висенте
1' - 84'
Португалия. Примейра, 27 тур
Жил Висенте
1 : 2
29.03.2024
Фамаликан
58' - 90'
72'
Португалия. Примейра, 26 тур
Брага
2 : 1
16.03.2024
Жил Висенте
74' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Жил Висенте
0 : 0
11.03.2024
Шавиш
78' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Каза Пиа
0 : 0
03.03.2024
Жил Висенте
1' - 63'
34'
Португалия. Примейра, 23 тур
Жил Висенте
1 : 1
25.02.2024
Порту
1' - 62'
Португалия. Примейра, 22 тур
Эшторил
1 : 3
18.02.2024
Жил Висенте
1' - 81'
Португалия. Примейра, 21 тур
Жил Висенте
0 : 1
13.02.2024
Визела
66' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Арука
3 : 0
16.12.2023
Жил Висенте
1' - 70'
40'
40'
Португалия. Примейра, 13 тур
Жил Висенте
1 : 1
11.12.2023
Морейренcе
1' - 90'
6'
Португалия. Примейра, 12 тур
Спортинг
3 : 1
04.12.2023
Жил Висенте
1' - 90'
43'
Португалия. Примейра, 11 тур
Жил Висенте
1 : 1
12.11.2023
Риу Аве
1' - 90'
75'
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
3 : 3
28.10.2023
Брага
1' - 87'
90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Шавиш
4 : 2
07.10.2023
Жил Висенте
1' - 78'
29'
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
2 : 0
02.10.2023
Каза Пиа
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Порту
2 : 1
23.09.2023
Жил Висенте
1' - 81'
Португалия. Примейра, 5 тур
Жил Висенте
5 : 3
17.09.2023
Эшторил
1' - 84'
9'
Португалия. Примейра, 4 тур
Визела
1 : 0
01.09.2023
Жил Висенте
1' - 63'
26'
Португалия. Примейра, 3 тур
Жил Висенте
2 : 3
26.08.2023
Бенфика
1' - 90'
29'
Португалия. Примейра, 2 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
19.08.2023
Жил Висенте
1' - 63'
Португалия. Примейра, 1 тур
Жил Висенте
5 : 0
12.08.2023
Портимоненси
1' - 77'
58'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+