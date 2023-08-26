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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Бенфика
Жил Висенте - Бенфика: обзор матча 26 августа 2023
Жил Висенте
26.08.2023, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 3 тур
2 : 3
Завершен
Бенфика
74'
T. Touré
90+8'
М. Домингес
19'
А. Ди Мария (П)
53'
Рафа
90+4'
П. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Бенфика
ГОЛ! 2:3!
М. Домингес
Пас отдал
К. Фуджимото
90'
+8
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
П. Муса
Пас отдал
Ж. Невеш
90'
+3
Замена
П. Муса
️️️️
Рафа
Желтая карточка
З. Карлуш
78'
77'
Замена
Шикинью
️️️️
Флорентину
77'
Замена
Ж. Невеш
️️️️
О. Кекчю
ГОЛ! 1:2!
T. Touré
74'
67'
Желтая карточка
Рафа
67'
Желтая карточка
Флорентину
Замена
Ф. Коррея
️️️️
М. Гбане
66'
Замена
T. Touré
️️️️
Марлон
66'
Замена
Депу
️️️️
Р. Батурина
66'
64'
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
А. Кабрал
64'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Ж. Мариу
53'
ГОЛ! 0:2!
Рафа
Пас отдал
Ф. Эушнес
45'
+4
Желтая карточка
О. Кекчю
Желтая карточка
П. Тиба
29'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Ди Мария
Желтая карточка
М. Домингес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
11
Марлон
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
25
Педру Тиба
ЦП
8
Максим Домингес
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Роко Батурина
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
27
Рафа
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
5
Kiko Pereira
ЦЗ
6
Хесус Кастильо
ЦП
26
Андре Симоеш
АП
7
Tidjany Touré
ЦФ
40
Депу
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
87
Жоау Невеш
АП
22
Шикинью
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
4-1-2-2-1
42
Эндрю
25
Бута
55
Перейра
26
Фернандеш
2
Зе Карлуш
24
Гбане
25
Педру Тиба
8
Домингес
11
Марлон
19
Фуджимото
9
Батурина
3-2-2-1-2
24
Соареш
6
Бах
30
Отаменди
14
Силва
14
Эушнес
12
Флорентину
10
Кекчю
23
Мариу
11
Ди Мария
19
Кабрал
27
Рафа
11
Марлон
7
7
11
Марлон
9
Батурина
40
Депу
40
Депу
9
Батурина
24
Гбане
20
Коррея
20
Коррея
24
Гбане
10
Кекчю
87
Невеш
87
Невеш
10
Кекчю
12
Флорентину
22
Шикинью
22
Шикинью
12
Флорентину
23
Мариу
7
Нерес
7
Нерес
23
Мариу
27
Рафа
9
Муса
9
Муса
27
Рафа
19
Кабрал
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
19
Кабрал
Остались в запасе
Жил Висенте
Бенфика
99
Брайан Араухо
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
5
Kiko Pereira
ЦЗ
6
Хесус Кастильо
ЦП
26
Андре Симоеш
АП
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
1
Анатолий Трубин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
5
Kiko Pereira
ЦЗ
6
Хесус Кастильо
ЦП
26
Андре Симоеш
АП
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Остались в запасе
1
Анатолий Трубин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Жил Висенте - Бенфика
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
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