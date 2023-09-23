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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Жил Висенте
Порту - Жил Висенте: обзор матча 23 сентября 2023
Порту
23.09.2023, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 6 тур
2 : 1
Завершен
Жил Висенте
8'
И. Хайме
90+1'
С. Эустакиу
37'
Депу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Жил Висенте
ГОЛ! 2:1!
С. Эустакиу
Пас отдал
Венделл
90'
+1
Желтая карточка
Венделл
89'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
И. Хайме
88'
87'
Замена
Р. Батурина
️️️️
Депу
87'
Замена
К. Фуджимото
️️️️
Ф. Коррея
81'
Замена
Р. Уилсон
️️️️
П. Тиба
77'
Желтая карточка
Ф. Коррея
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
А. Франку
70'
Замена
Г. Борхес
️️️️
Галено
70'
69'
Желтая карточка
М. Гбане
63'
Замена
Марлон
️️️️
Мурило
63'
Замена
М. Гбане
️️️️
М. Нету
Замена
Ф. Наварро
️️️️
А. Варела
53'
37'
ГОЛ! 1:1!
Депу
Пас отдал
М. Нету
14'
Желтая карточка
М. Нету
ГОЛ! 1:0!
И. Хайме
Пас отдал
М. Тареми
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
22
Алан Варела
ОП
10
Андре Франку
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
25
Педру Тиба
ЦП
8
Максим Домингес
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
40
Депу
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Хорхе Санчес
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Жил Висенте
1
Vinicius Dias
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
11
Марлон
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
19
Каня Фуджимото
АП
14
Роан Уилсон
АП
7
Tidjany Touré
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
4-2-3-1
99
Кошта
18
Венделл
15
Кардосо
6
Карму
17
Мариу
46
Эустакиу
22
Варела
13
Галено
10
Франку
24
Хайме
9
Тареми
4-3-3
42
Эндрю
55
Перейра
26
Фернандеш
2
Зе Карлуш
25
Бута
25
Педру Тиба
8
Домингес
16
Нету
77
Мурило
20
Коррея
40
Депу
10
Франку
7
Консейсау
7
Консейсау
10
Франку
13
Галено
11
Борхес
11
Борхес
13
Галено
24
Хайме
11
Мартинес
11
Мартинес
24
Хайме
22
Варела
9
Наварро
9
Наварро
22
Варела
16
Нету
24
Гбане
24
Гбане
16
Нету
20
Коррея
19
Фуджимото
19
Фуджимото
20
Коррея
25
Педру Тиба
14
Уилсон
14
Уилсон
25
Педру Тиба
77
Мурило
11
Марлон
11
Марлон
77
Мурило
40
Депу
9
Батурина
9
Батурина
40
Депу
Остались в запасе
Порту
Жил Висенте
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Хорхе Санчес
ПЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Пепе
ЛВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Vinicius Dias
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
7
Tidjany Touré
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Хорхе Санчес
ПЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
11
Пепе
ЛВ
Остались в запасе
1
Vinicius Dias
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
7
Tidjany Touré
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Даниэль Соуза
Статистика матча Порту - Жил Висенте
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
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