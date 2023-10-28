Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Брага
Жил Висенте - Брага: обзор матча 28 октября 2023
Жил Висенте
28.10.2023, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 9 тур
3 : 3
Завершен
Брага
21'
Р. Батурина
58'
М. Домингес (П)
89'
Р. Уилсон
71'
С. Банза
78'
А. Орта
82'
А. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Брага
Желтая карточка
П. Тиба
90'
+6
ГОЛ! 3:3!
Р. Уилсон
89'
Замена
Мурило
️️️️
П. Тиба
87'
Замена
Р. Уилсон
️️️️
З. Карлуш
87'
82'
ГОЛ! 2:3!
А. Орта
Пас отдал
С. Саатджи
81'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
А. Джало
81'
Замена
Пицци
️️️️
К. Борха
78'
ГОЛ! 2:2!
А. Орта
76'
Желтая карточка
А. Джало
Замена
М. Гбане
️️️️
М. Нету
75'
73'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Д. Мендес
Желтая карточка
Г. Перейра
71'
71'
Желтая карточка
А. Руис
71'
ГОЛ! 2:1!
С. Банза
Пас отдал
С. Саатджи
Замена
Марлон
️️️️
М. Домингес
68'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Домингес
58'
58'
Замена
В. Карвальо
️️️️
А. Мусрати
55'
Красная карточка
С. Ниакате
46'
Замена
А. Орта
️️️️
Р. Саласар
Желтая карточка
Р. Фернандеш
43'
Желтая карточка
З. Карлуш
34'
ГОЛ! 1:0!
Р. Батурина
Пас отдал
К. Фуджимото
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
1
Vinicius Dias
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
(К)
ЦЗ
25
Педру Тиба
ЦП
8
Максим Домингес
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
20
Фелиш Коррея
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Джо Мендес
ПЗ
21
Рикарду Орта
(К)
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
9
Абель Руис
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
11
Марлон
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
44
Felipe Silva
ЦП
14
Роан Уилсон
АП
27
Miguel Monteiro
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
3
Диогу Фонсека
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
6
Андре Орта
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
21
Пицци
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
4-3-1-2
1
25
Бута
55
Перейра
26
Фернандеш
2
Зе Карлуш
25
Педру Тиба
8
Домингес
16
Нету
19
Фуджимото
9
Батурина
20
Коррея
4-1-3-2
1
Матеус
2
Мендес
4
Саатджи
4
Ниакате
26
Борха
73
Мусрати
21
Орта
17
Саласар
25
Джало
24
Банза
9
Руис
16
Нету
24
Гбане
24
Гбане
16
Нету
2
Зе Карлуш
14
Уилсон
14
Уилсон
2
Зе Карлуш
8
Домингес
11
Марлон
11
Марлон
8
Домингес
25
Педру Тиба
77
Мурило
77
Мурило
25
Педру Тиба
73
Мусрати
6
Карвальо
6
Карвальо
73
Мусрати
17
Саласар
6
Орта
6
Орта
17
Саласар
25
Джало
8
Моутинью
8
Моутинью
25
Джало
26
Борха
21
Пицци
21
Пицци
26
Борха
2
Мендес
9
Лопеш
9
Лопеш
2
Мендес
Остались в запасе
Жил Висенте
Брага
99
Брайан Араухо
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
44
Felipe Silva
ЦП
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
3
Диогу Фонсека
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
5
Kiko Pereira
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
44
Felipe Silva
ЦП
27
Miguel Monteiro
ЦФ
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
3
Диогу Фонсека
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Жил Висенте - Брага
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Главный судья:
Helder Malheiro, Portugal
Стадион:
Сидад де Барселуш
Новости команд
Все
Жил Висенте
Брага
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+