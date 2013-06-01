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Жулио Баптиста
Статистика
Жулио Баптиста - статистика
Завершил карьеру
1 октября 1981 (44)
#10 | Нападающий
187 см | 82 кг
Бразилия | Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
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Италия. Серия А 2009/2010
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Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Италии 2008
Испания. Примера 2007/2008
Кубок РЖД 2007
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
14
4
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Барселона
4 : 1
01.06.2013
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Малага
3 : 1
26.05.2013
Депортиво
1' - 90'
65'
Испания. Примера, 35 тур
Малага
0 : 0
12.05.2013
Севилья
1' - 90'
80'
Испания. Примера, 36 тур
Реал
6 : 2
08.05.2013
Малага
1' - 27'
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
1 : 0
04.05.2013
Малага
1' - 58'
Испания. Примера, 33 тур
Малага
2 : 1
28.04.2013
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
5 : 1
20.04.2013
Малага
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 31 тур
Малага
1 : 0
13.04.2013
Осасуна
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
4 : 2
06.04.2013
Малага
75' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1 : 3
30.03.2013
Малага
1' - 67'
55'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
3 : 0
24.02.2013
Малага
46' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Малага
1 : 0
16.02.2013
Атлетик
1' - 59'
Испания. Примера, 23 тур
Леванте
1 : 2
09.02.2013
Малага
1' - 79'
64'
Испания. Примера, 22 тур
Малага
1 : 1
03.02.2013
Сарагоса
69' - 90'
82'
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