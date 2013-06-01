Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жулио Баптиста - статистика

Завершил карьеру
1 октября 1981 (44)
#10 | Нападающий
187 см | 82 кг
Бразилия | Испания
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
14
4
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Барселона
4 : 1
01.06.2013
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Малага
3 : 1
26.05.2013
Депортиво
1' - 90'
65'
Испания. Примера, 35 тур
Малага
0 : 0
12.05.2013
Севилья
1' - 90'
80'
Испания. Примера, 36 тур
Реал
6 : 2
08.05.2013
Малага
1' - 27'
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
1 : 0
04.05.2013
Малага
1' - 58'
Испания. Примера, 33 тур
Малага
2 : 1
28.04.2013
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
5 : 1
20.04.2013
Малага
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 31 тур
Малага
1 : 0
13.04.2013
Осасуна
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
4 : 2
06.04.2013
Малага
75' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1 : 3
30.03.2013
Малага
1' - 67'
55'
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
3 : 0
24.02.2013
Малага
46' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Малага
1 : 0
16.02.2013
Атлетик
1' - 59'
Испания. Примера, 23 тур
Леванте
1 : 2
09.02.2013
Малага
1' - 79'
64'
Испания. Примера, 22 тур
Малага
1 : 1
03.02.2013
Сарагоса
69' - 90'
82'
Главные новости
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
1
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
5
РПЛ. «Рубин» спас ничью с «Родиной» – 1:1
20:26
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
20:25
79
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
19:41
В «ПСЖ» выбрали двух кандидатов для продвижения на «Золотой мяч»
19:27
1
Орлов сказал, что ему не нравится в «Краснодаре»
18:56
10
Мбаппе – игроку «Эльче»: «Сын шлюхи, я срал на твою мать»
18:30
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+