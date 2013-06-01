Статистика по турнирам

Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Испания. Примера 2011/2012 Испания. Примера 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Кубок Конфедераций 2009 Лига Европы 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Италии 2008 Испания. Примера 2007/2008 Кубок РЖД 2007 Лига Чемпионов 2007/2008