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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Малага
Барселона - Малага: обзор матча 01 июня 2013
Барселона
01.06.2013, суббота, 21:00
Испания. Примера, 38 тур
4 : 1
Завершен
Малага
4'
Д. Вилья
13'
С. Фабрегас
15'
М. Монтойя
52'
А. Иньеста
56'
П. Моралес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Малага
81'
Замена
Х. Савиола
️️️️
Иско
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Вилья
79'
Замена
Э. Абидаль
️️️️
Ж. Пике
76'
70'
Замена
С. Фернандес
️️️️
Хоакин
56'
ГОЛ! 4:1!
П. Моралес
Пас отдал
Х. Гамес
Замена
Т. Алькантара
️️️️
А. Иньеста
55'
ГОЛ! 4:0!
А. Иньеста
Пас отдал
С. Фабрегас
52'
46'
Замена
П. Моралес
️️️️
Р. Санта Крус
ГОЛ! 3:0!
М. Монтойя
15'
ГОЛ! 2:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
А. Иньеста
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Педро
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
7
Давид Вилья
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Сеск Фабрегас
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
3
Велигтон
(К)
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ОП
4
Игнасио Камачо
ОП
10
Жулио Баптиста
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Джонатан
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Малага
35
Поль
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
20
Франциско Портильо
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Пинто
18
Альба
14
Маскерано
3
Пике
33
Монтойя
5
Бускетс
6
Хави
8
Иньеста
7
Вилья
9
Педро
4
Фабрегас
4-2-1-2-1
13
Кабальеро
18
Гамес
3
Велигтон
14
Лугано
19
Элизеу
28
Тулалан
4
Камачо
10
Баптиста
17
Хоакин
22
Иско
24
Санта Крус
3
Пике
22
Абидаль
22
Абидаль
3
Пике
8
Иньеста
6
Алькантара
6
Алькантара
8
Иньеста
7
Вилья
4
Санчес
4
Санчес
7
Вилья
24
Санта Крус
77
Моралес
77
Моралес
24
Санта Крус
17
Хоакин
30
Фернандес
30
Фернандес
17
Хоакин
22
Иско
16
Савиола
16
Савиола
22
Иско
Остались в запасе
Барселона
Малага
26
Виктор Вальдес
ВР
6
Джонатан
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Тито Виланова
35
Поль
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
26
Виктор Вальдес
ВР
6
Джонатан
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
35
Поль
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Тито Виланова
Статистика матча Барселона - Малага
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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