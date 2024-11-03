Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур