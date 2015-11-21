Андрей Ребриков - статистика
#83 | Вратарь
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Ребриков
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Вес
|78
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Ребриков
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|187
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|2
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|28.04.2016
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|23.04.2016
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:4
|Динамо (мол) (Москва)
|16.04.2016
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|08.04.2016
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:3
|Динамо (мол) (Москва)
|03.04.2016
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|2:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|0:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|06.03.2016
|46' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:6
|Динамо (мол) (Москва)
|03.12.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|20.08.2015
|1' -73'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|15.08.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|2:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|07.08.2015
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|24.07.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|18.07.2015
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)