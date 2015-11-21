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    Андрей Ребриков - статистика

    #83 | Вратарь
    Имя Андрей
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Ребриков
    Команда Динамо
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 июня 1997 (25 лет)
    Рост 187
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо (мол) 2 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 0:1 Динамо (мол) (Москва)
    28.04.2016 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    23.04.2016 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 0:4 Динамо (мол) (Москва)
    16.04.2016 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 4:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    08.04.2016 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 1:3 Динамо (мол) (Москва)
    03.04.2016 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 2:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    13.03.2016 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 0:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    06.03.2016 46' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:6 Динамо (мол) (Москва)
    03.12.2015 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 1:3 Анжи (мол) (Махачкала)
    21.11.2015 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 1:2 Динамо (мол) (Москва)
    03.10.2015 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 4:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    20.08.2015 1' -73' Ахмат (мол) (Грозный) 2:0 Динамо (мол) (Москва)
    15.08.2015 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 2:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    07.08.2015 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 0:2 Динамо (мол) (Москва)
    24.07.2015 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 3:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    18.07.2015 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Динамо (мол) (Москва)
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