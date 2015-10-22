Сергей Тамразов - статистика
#50 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Рафаелович
|Фамилия
|Тамразов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Рафаелович
|Фамилия
|Тамразов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|21
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.04.2016
|1' -68'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|18.03.2016
|1' -69'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|64'
|12.03.2016
|1' -46'
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|05.03.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|2:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|02.12.2015
|1' -72'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|27.11.2015
|1' -58'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|23.11.2015
|1' -42'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|06.11.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|30.10.2015
|1' -72'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|22.10.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|17.10.2015
|1' -83'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|04.10.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|27'
|25.09.2015
|1' -80'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|18.09.2015
|1' -53'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|13.09.2015
|1' -72'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|28.08.2015
|1' -77'
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|73'
|22.08.2015
|1' -81'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|16.08.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|08.08.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.07.2015
|1' -78'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|25.07.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|16.07.2015
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:3
|Уфа (мол) (Уфа)