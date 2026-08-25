Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Александр Шмаров - статистика

Спартак Т
6 марта 1995 (31)
#99 | Полузащитник
182 см | 73 кг
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Кубок, 1/8 финала
Рязань
1 : 1
25.08.2026
Спартак Т
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак Т
10
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Зенит
1 : 0
22.08.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Спартак Т
1 : 1
15.08.2026
Арсенал-2
1' - 48'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Спартак Т
0 : 1
08.08.2026
Строгино
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Спартак Т
2 : 0
01.08.2026
СКА-Хабаровск-2
79' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Шумбрат
1 : 2
25.07.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
1' - 47'
34'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
1' - 90'
39'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Спартак Т
1 : 0
30.05.2026
Салют
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Спартак Т
1 : 0
16.05.2026
Родина-М
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Металлург Л
0 : 1
08.05.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Спартак Т
2 : 0
02.05.2026
Зенит
1' - 90'
60'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Арсенал-2
1 : 1
26.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
11.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Спартак Т
2 : 1
04.04.2026
Шумбрат
Был в запасе
Главные новости
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
23:46
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
21:57
Головин сам запросил трансфер в «Зенит»
21:30
1
Полные составы команд на прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
20:59
1
Агент Головина раскрыл подробности переговоров со «Спартаком»
20:51
Талалаев поддержал коллегу из РПЛ
19:59
Мелкадзе получил наказание от КДК
19:39
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+