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Александр Немыченков - статистика

Завершил карьеру
7 марта 1994 (32)
#77 | Полузащитник
173 см | 69 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Калуга
9
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
Рязань
1 : 0
08.11.2015
Калуга
74' - 85'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Калуга
3 : 1
01.11.2015
Орел
37' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Локомотив
1 : 1
25.10.2015
Калуга
1' - 90'
83'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
Калуга
0 : 1
18.10.2015
Металлург Л
1' - 46'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
Динамо Бр
3 : 0
11.10.2015
Калуга
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Калуга
0 : 3
04.10.2015
Витязь
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
Авангард
1 : 0
21.09.2015
Калуга
69' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
Калуга
1 : 2
14.09.2015
Чертаново
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
Зенит
0 : 1
07.09.2015
Калуга
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
Калуга
1 : 1
31.08.2015
Тамбов
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
Торпедо
0 : 1
24.08.2015
Калуга
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Калуга
0 : 1
17.08.2015
Рязань
1' - 46'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Орел
0 : 0
11.08.2015
Калуга
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Калуга
1 : 1
03.08.2015
Локомотив
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
Калуга
2 : 1
20.07.2015
Арсенал-2
72' - 90'
78'
90'
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