Андрей Ляднев - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Ляднев
|Команда
|Москва
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|176
|Вес
|74
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Ляднев
|Команда
|Москва
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|176
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Москва
|16
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|68' -90'
|Москва (Москва)
|6:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.11.2015
|57' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Москва (Москва)
|21.10.2015
|64' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Москва (Москва)
|17.10.2015
|46' -90'
|Строгино (Москва)
|1:2
|Москва (Москва)
|12.10.2015
|66' -90'
|Москва (Москва)
|2:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|05.10.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Москва (Москва)
|01.10.2015
|75' -90'
|Москва (Москва)
|3:1
|Спартак К (Кострома)
|27.09.2015
|1' -27'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:0
|Москва (Москва)
|21.09.2015
|1' -69'
|Москва (Москва)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|15.09.2015
|1' -82'
|Химки (Химки)
|3:1
|Москва (Москва)
|08.09.2015
|1' -61'
|Москва (Москва)
|2:0
|Текстильщик (Иваново)
|57'
|01.09.2015
|1' -79'
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Москва (Москва)
|22.08.2015
|1' -54'
|Волга (Тверь)
|1:0
|Москва (Москва)
|18.08.2015
|46' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Москва (Москва)
|12.08.2015
|1' -46'
|Москва (Москва)
|0:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|28.07.2015
|1' -65'
|Москва (Москва)
|4:2
|Карелия (Петрозаводск)
|20.07.2015
|1' -70'
|Москва (Москва)
|2:0
|Псков-747 (Псков)