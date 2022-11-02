Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Астемир Абазов - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Астемир
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Абазов
    Команда Волга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 декабря 1996 (26 лет)
    Рост 179
    Вес 76
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 Был в запасе КАМАЗ 0:0 Волга Россия. Первая лига, 21 тур
    25.02.2023 1' - 64' Волга 0:3 Зенит Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 1' -64' Волга (Ульяновск) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    16.11.2022 Был в запасе Кубань (Краснодар) 1:2 Волга (Ульяновск)
    02.11.2022 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Волга (Ульяновск)
    • Читайте нас: 
    11