Астемир Абазов - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Астемир
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Абазов
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|76
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Астемир
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Абазов
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|Был в запасе
|КАМАЗ
|0:0
|Волга
|Россия. Первая лига, 21 тур
|25.02.2023
|1' - 64'
|Волга
|0:3
|Зенит
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -64'
|Волга (Ульяновск)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|16.11.2022
|Был в запасе
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Волга (Ульяновск)