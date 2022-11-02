Азнаур Герюгов - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Азнаур
|Отчество
|Альбертович
|Фамилия
|Герюгов
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|173
|Вес
|70
|Имя
|Азнаур
|Отчество
|Альбертович
|Фамилия
|Герюгов
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|173
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|87'
|02.11.2022
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Волга (Ульяновск)