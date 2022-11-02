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    Азнаур Герюгов - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Азнаур
    Отчество Альбертович
    Фамилия Герюгов
    Команда Волга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 августа 1992 (30 лет)
    Рост 173
    Вес 70
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 83' - 90' КАМАЗ 0:0 Волга Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 1' -90' Кубань (Краснодар) 1:2 Волга (Ульяновск)
    87'
    02.11.2022 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Волга (Ульяновск)
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