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    Илья Мадилов - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Илья
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Мадилов
    Состав Основной
    Гражданство
    Воспитаник ФШМ-Торпедо
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 июня 1988 (34 года)
    Рост 190
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 14 -18 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    01.12.2012 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    22.11.2012 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    17.11.2012 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    08.11.2012 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    01.11.2012 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 4:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    48'
    25.10.2012 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 1:3 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    23'
    20.10.2012 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Локомотив (мол) (Москва)
    04.10.2012 1' -46' Ахмат (мол) (Грозный) 4:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    29.09.2012 1' -46' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:3 Рубин (мол) (Казань)
    22.09.2012 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    15.09.2012 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:0 Динамо (мол) (Москва)
    17.08.2012 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    02.08.2012 1' -78' Мордовия (мол) (Саранск) 5:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    48' 78'
    28.07.2012 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
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