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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Рубин (мол)
Ростов (мол) - Рубин (мол): обзор матча 29 сентября 2012
Ростов (мол)
29.09.2012, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
1 : 3
Завершен
Рубин (мол)
40'
Д. Маляка
5'
К. Сварупс
19'
М. Уридия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Рубин (мол)
90'
+2
Желтая карточка
В. Кузьмичев
89'
Замена
А. Савельев
️️️️
Л. Уруру
Замена
Д. Карташов
️️️️
А. Зотов
86'
83'
Замена
К. Сварупс
️️️️
М. Уридия
82'
Желтая карточка
И. Джалилов
Замена
Г. Козлов
️️️️
Д. Маляка
82'
80'
Замена
А. Березин
️️️️
Д. Волкотруб
76'
Замена
И. Рогачевский
️️️️
Н. Лобанов
Желтая карточка
А. Кулишев
72'
70'
Желтая карточка
Д. Прокопенко
Замена
В. Шамара
️️️️
А. Хагба
67'
65'
Замена
А. Вшивцев
️️️️
И. Темников
Желтая карточка
Д. Круглов
64'
56'
Замена
Д. Бойко
️️️️
Ю. Литке
Замена
В. Медников
️️️️
А. Смирнов
46'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Полоз
46'
Замена
А. Орсаев
️️️️
И. Мадилов
46'
ГОЛ! 1:2!
Д. Маляка
40'
Пенальти не реализован!
А. Хагба
37'
36'
Желтая карточка
Ю. Литке
Желтая карточка
М. Гурбанов
23'
Желтая карточка
А. Хагба
21'
19'
ГОЛ! 0:2!
М. Уридия
Желтая карточка
А. Васильев
15'
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Сварупс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Рубин (мол)
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
93
Виктор Гараев
ЦЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
7
Луай Уруру
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
51
Владимир Шамара
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
17
Вениамин Медников
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
32
Анатолий Савельев
ЦП
95
Дмитрий Прокопенко
ЦП
30
Игорь Рогачевский
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
97
Каспарс Сварупс
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Мадилов
44
Смирнов
68
Зотов
37
Хагба
16
Круглов
4
Васильев
88
Киреев
15
Маляка
7
Полоз
32
Кулишев
70
Гурбанов
4-4-1-1
1
Волкотруб
11
Темников
93
Гараев
15
Литке
3
Джалилов
57
Лобанов
28
Кузьмичев
5
Платика
7
Уруру
39
Умарбаев
25
Уридия
37
Хагба
51
Шамара
51
Шамара
37
Хагба
15
Маляка
50
Козлов
50
Козлов
15
Маляка
68
Зотов
8
Карташов
8
Карташов
68
Зотов
12
Мадилов
12
Орсаев
12
Орсаев
12
Мадилов
44
Смирнов
17
Медников
17
Медников
44
Смирнов
7
Полоз
19
Байрамян
19
Байрамян
7
Полоз
11
Темников
23
Вшивцев
23
Вшивцев
11
Темников
7
Уруру
32
Савельев
32
Савельев
7
Уруру
95
Прокопенко
95
Прокопенко
57
Лобанов
30
Рогачевский
30
Рогачевский
57
Лобанов
25
Уридия
97
Сварупс
97
Сварупс
25
Уридия
15
Литке
42
Бойко
42
Бойко
15
Литке
1
Волкотруб
31
Березин
31
Березин
1
Волкотруб
Остались в запасе
Ростов (мол)
Рубин (мол)
8
Даниил Остапенко
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Андрей Федоров
Остались в запасе
8
Даниил Остапенко
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Андрей Федоров
Статистика матча Ростов (мол) - Рубин (мол)
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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