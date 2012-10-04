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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Ростов (мол)
Ахмат (мол) - Ростов (мол): обзор матча 04 октября 2012
Ахмат (мол)
04.10.2012, четверг, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
4 : 1
Завершен
Ростов (мол)
19'
З. Садаев (П)
66'
З. Садаев
80'
З. Садаев
90'
А. Кадыров
78'
Д. Круглов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Ростов (мол)
Замена
С. Абдурашидов
️️️️
Х. Кадыров
90'
ГОЛ! 4:1!
А. Кадыров
90'
Замена
А. Гарисултанов
️️️️
Ш. Тагиров
89'
83'
Желтая карточка
Д. Круглов
Желтая карточка
З. Садаев
81'
ГОЛ! 3:1!
З. Садаев
80'
Замена
А. Тохосашвили
️️️️
Б. Усманов
79'
78'
Замена
Г. Козлов
️️️️
М. Гурбанов
78'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Круглов
Желтая карточка
М. Боршаев
77'
Замена
С. Барзукаев
️️️️
Д. Кадиев
74'
67'
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
А. Кадыров
️️️️
З. Садаев
67'
ГОЛ! 2:0!
З. Садаев
66'
Замена
А. Кацаев
️️️️
Ш. Ашаханов
65'
46'
Замена
Д. Карташов
️️️️
Д. Полоз
46'
Замена
В. Медников
️️️️
С. Белоусов
46'
Замена
А. Орсаев
️️️️
И. Мадилов
Замена
А. Межиев
️️️️
С. Джанаев
46'
29'
Замена
М. Гурбанов
️️️️
И. Киреев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
З. Садаев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
35
Сослан Джанаев
ВР
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
36
Магомед Адаев
ЦЗ
97
Шейх-Магомед Тагиров
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
20
Бекхан Усманов
ЦП
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
73
Руслани Мутошвили
ЦП
61
Магомед Боршаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
51
Владимир Шамара
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Сергей Белоусов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
Главный тренер
Игорь Гамула
Ахмат (мол)
12
Арби Межиев
ВР
60
Ахьяд Гарисултанов
ПЗ
72
Сайха Абдурашидов
ЦП
94
Салах Барзукаев
ЦП
42
Аслан Тохосашвили
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
44
Антон Смирнов
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
17
Вениамин Медников
ЦП
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
4-4-2
35
Джанаев
44
Кадиев
97
Тагиров
4
Тагилов
36
Адаев
20
Усманов
73
Мутошвили
61
Боршаев
50
Ашаханов
9
Садаев
10
Кадыров
3-2-2-2
12
Мадилов
51
Шамара
37
Хагба
68
Зотов
4
Васильев
16
Круглов
7
Белоусов
88
Киреев
32
Кулишев
7
Полоз
10
Кадыров
72
Абдурашидов
72
Абдурашидов
10
Кадыров
44
Кадиев
94
Барзукаев
94
Барзукаев
44
Кадиев
20
Усманов
42
Тохосашвили
42
Тохосашвили
20
Усманов
97
Тагиров
60
Гарисултанов
60
Гарисултанов
97
Тагиров
35
Джанаев
12
Межиев
12
Межиев
35
Джанаев
50
Ашаханов
10
Кацаев
10
Кацаев
50
Ашаханов
9
Садаев
95
Кадыров
95
Кадыров
9
Садаев
7
Полоз
8
Карташов
8
Карташов
7
Полоз
Гурбанов
50
Козлов
50
Козлов
Гурбанов
88
Киреев
70
Гурбанов
70
Гурбанов
88
Киреев
12
Мадилов
12
Орсаев
12
Орсаев
12
Мадилов
7
Белоусов
17
Медников
17
Медников
7
Белоусов
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Ростов (мол)
Главный тренер
Иса Байтиев
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
Остались в запасе
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Иса Байтиев
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Ахмат (мол) - Ростов (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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