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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Ростов (мол)
Кубань (мол) - Ростов (мол): обзор матча 25 октября 2012
Кубань (мол)
25.10.2012, четверг, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
1 : 3
Завершен
Ростов (мол)
23'
Н. Жиляев
4'
М. Гурбанов
6'
И. Губанов
78'
А. Кулишев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Ростов (мол)
90'
+2
Замена
Д. Карташов
️️️️
А. Кулишев
90'
+1
Замена
А. Степанов
️️️️
А. Хагба
86'
Замена
А. Смирнов
️️️️
Е. Стариков
Замена
А. Аксёнов
️️️️
Н. Жиляев
85'
Желтая карточка
А. Соснин
82'
80'
Желтая карточка
А. Демченко
78'
ГОЛ! 1:3!
А. Кулишев
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
С. Дрампов
70'
67'
Замена
А. Демченко
️️️️
М. Гурбанов
Желтая карточка
Е. Касьянов
65'
46'
Замена
С. Белоусов
️️️️
Д. Полоз
Замена
Е. Касьянов
️️️️
А. Прудников
46'
Желтая карточка
А. Прудников
27'
Желтая карточка
В. Чувилов
25'
23'
Желтая карточка
И. Мадилов
Пенальти не реализован!
А. Геворкян
23'
ГОЛ! 1:2!
Н. Жиляев
23'
6'
ГОЛ! 0:2!
И. Губанов
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Гурбанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
70
Виктор Щучкин
ЦЗ
87
Вячеслав Макаревич
ЦЗ
79
Сергей Химов
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
8
Виктор Чувилов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
61
Артем Геворкян
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
51
Владимир Шамара
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Кубань (мол)
66
Максим Швагирев
ВР
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
88
Александр Аксёнов
ЦП
99
Игорь Бойков
ЦФ
91
Евгений Касьянов
ЦФ
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
3-3-2-2
1
Байчора
87
Макаревич
79
Химов
75
Дрампов
70
Щучкин
8
Чувилов
15
Князев
9
Жиляев
23
Соснин
89
Прудников
61
Геворкян
3-2-1-2-2
12
Мадилов
37
Хагба
66
Губанов
51
Шамара
68
Зотов
4
Васильев
15
Маляка
32
Кулишев
7
Полоз
87
Стариков
70
Гурбанов
89
Прудников
91
Касьянов
91
Касьянов
89
Прудников
9
Жиляев
88
Аксёнов
88
Аксёнов
9
Жиляев
75
Дрампов
44
Журавлев
44
Журавлев
75
Дрампов
70
Гурбанов
17
Демченко
17
Демченко
70
Гурбанов
87
Стариков
44
Смирнов
44
Смирнов
87
Стариков
37
Хагба
30
Степанов
30
Степанов
37
Хагба
32
Кулишев
8
Карташов
8
Карташов
32
Кулишев
7
Полоз
7
Белоусов
7
Белоусов
7
Полоз
Остались в запасе
Кубань (мол)
Ростов (мол)
99
Игорь Бойков
ЦФ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
66
Максим Швагирев
ВР
8
Даниил Остапенко
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
99
Игорь Бойков
ЦФ
62
Сергей Хачатурян
ЦЗ
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
66
Максим Швагирев
ВР
Остались в запасе
8
Даниил Остапенко
ЦП
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Кубань (мол) - Ростов (мол)
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
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22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
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2020.12.06 11:38
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2020.06.22 13:11
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