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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Ростов (мол)
Анжи (мол) - Ростов (мол): обзор матча 17 ноября 2012
Анжи (мол)
17.11.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
1 : 0
Завершен
Ростов (мол)
16'
И. Корголоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Ростов (мол)
75'
Желтая карточка
А. Васильев
73'
Замена
В. Медников
️️️️
Д. Круглов
Замена
Т. Мусалов
️️️️
М. Загиров
73'
46'
Замена
А. Степанов
️️️️
Г. Козлов
29'
Желтая карточка
Г. Козлов
Желтая карточка
М. Гамидов
23'
Желтая карточка
М. Курбанов
22'
ГОЛ! 1:0!
И. Корголоев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
80
Исмаил Корголоев
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
51
Владимир Шамара
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
32
Артем Кулишев
ПВ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
54
Арсен Гусейнов
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
17
Вениамин Медников
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
3-5-2
26
Джиоев
5
Мусалов
44
Курбанов
44
Удунян
24
Расулов
38
Гамидов
52
Магомедов
66
Сулейманов
80
Корголоев
92
Мирзаев
71
Загиров
3-2-1-1-2
12
Орсаев
68
Зотов
66
Губанов
51
Шамара
4
Васильев
16
Круглов
88
Киреев
32
Кулишев
70
Гурбанов
50
Козлов
71
Загиров
75
Мусалов
75
Мусалов
71
Загиров
50
Козлов
30
Степанов
30
Степанов
50
Козлов
16
Круглов
17
Медников
17
Медников
16
Круглов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Ростов (мол)
54
Арсен Гусейнов
ЦП
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
59
Мариз Саидов
ЦФ
34
Гамзат Алданов
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
8
Даниил Остапенко
ЦП
17
Андрей Демченко
ЛЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
12
Илья Мадилов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
54
Арсен Гусейнов
ЦП
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
59
Мариз Саидов
ЦФ
34
Гамзат Алданов
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
Остались в запасе
8
Даниил Остапенко
ЦП
17
Андрей Демченко
ЛЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
12
Илья Мадилов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Анжи (мол) - Ростов (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гуренко
(Астрахань)
Стадион:
Сокол
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«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
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