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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Локомотив (мол)
Ростов (мол) - Локомотив (мол): обзор матча 20 октября 2012
Ростов (мол)
20.10.2012, суббота, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив (мол)
66'
В. Шамара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Локомотив (мол)
Замена
А. Степанов
️️️️
А. Хагба
89'
Желтая карточка
Г. Козлов
87'
83'
Замена
Н. Калинский
️️️️
П. Хартияди
83'
Замена
А. Ярковой
️️️️
К. Муллин
80'
Красная карточка
Д. Поляков
Замена
Г. Козлов
️️️️
Е. Стариков
77'
ГОЛ! 1:0!
В. Шамара
66'
Желтая карточка
А. Зотов
56'
54'
Замена
В. Лысцов
️️️️
С. Цвейба
54'
Замена
В. Смирнов
️️️️
А. Ломакин
46'
Замена
Н. Саламатов
️️️️
Т. Мустафин
46'
Замена
А. Серасхов
️️️️
Н. Дубчак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
12
Илья Мадилов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
51
Владимир Шамара
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
24
Панайот Хартияди
ЦП
8
Данила Поляков
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Волчек
Ростов (мол)
50
Геннадий Козлов
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
Локомотив (мол)
87
Владимир Смирнов
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
3-2-1-2
12
Мадилов
66
Губанов
37
Хагба
44
Смирнов
16
Круглов
17
Демченко
32
Кулишев
87
Стариков
70
Гурбанов
3-5-1-1
1
Фильцов
23
Зуйков
6
Беляев
26
Мустафин
24
Хартияди
92
Подберезкин
90
Ломакин
14
Цвейба
8
Поляков
7
Дубчак
9
Муллин
87
Стариков
50
Козлов
50
Козлов
87
Стариков
37
Хагба
30
Степанов
30
Степанов
37
Хагба
90
Ломакин
87
Смирнов
87
Смирнов
90
Ломакин
26
Мустафин
10
Саламатов
10
Саламатов
26
Мустафин
7
Дубчак
2
Серасхов
2
Серасхов
7
Дубчак
9
Муллин
89
Ярковой
89
Ярковой
9
Муллин
14
Цвейба
50
Лысцов
50
Лысцов
14
Цвейба
24
Хартияди
78
Калинский
78
Калинский
24
Хартияди
Остались в запасе
Ростов (мол)
Локомотив (мол)
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Владимир Волчек
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Владимир Волчек
Статистика матча Ростов (мол) - Локомотив (мол)
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
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- : -
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5 : 2
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1 : 3
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5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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