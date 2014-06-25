Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Пехман Монтазери
Статистика
Пехман Монтазери - статистика
Завершил карьеру
6 сентября 1983 (43), Ахваз
#15 | Защитник
186 см
Иран
Статистика
Статистика по турнирам
Чемпионат мира 2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иран
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
25.06.2014
Иран
1' - 90'
Чемпионат мира, 2 тур
Аргентина
1 : 0
21.06.2014
Иран
1' - 90'
Чемпионат мира, 1 тур
Иран
0 : 0
16.06.2014
Нигерия
1' - 90'
Главные новости
Мелкадзе получил наказание от КДК
19:39
1
В «Факеле» рассказали, что сделали с удаленным в матче против «Спартака» игроком
19:29
2
Сафонов рассказал, на что тратит все свободное время
18:57
1
Клопп ввел строгий режим в сборной Германии
18:47
Известны все кандидаты на пост тренера «Енисея»
18:37
1
Уволенный тренер ЦСКА: «Мы ушли с чистой совестью»
18:23
10 самых подешевевших игроков РПЛ
18:09
Фото
10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
3
Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
8
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
16
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+