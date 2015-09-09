Дмитрий Гавриков - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Гавриков
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Гавриков
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|5
|-9
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2015
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|26.10.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:1
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|20.10.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|0:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|14.10.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киров)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|08.10.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|27.09.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Челябинск (Челябинск)
|21.09.2015
|1' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:3
|Химик (Дзержинск)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|0:3
|Волга (Ульяновск)
|09.09.2015
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:0
|Химик (Дзержинск)
|21.08.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|4:1
|Химик (Дзержинск)
|16.08.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:2
|Носта (Новотроицк)
|10.08.2015
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|03.08.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|28.07.2015
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|3:0
|Химик (Дзержинск)
|20.07.2015
|63' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)