|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|14
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2015
|1' -62'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|27.11.2015
|1' -46'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|20.11.2015
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|30.10.2015
|82' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|15.10.2015
|79' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|02.10.2015
|59' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|20.09.2015
|57' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|11.09.2015
|76' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|28.08.2015
|46' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|22.08.2015
|1' -59'
|Рубин (мол) (Казань)
|4:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|15.08.2015
|1' -60'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|08.08.2015
|68' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|25.07.2015
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|18.07.2015
|1' -64'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)